Visite libre de la serre Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris dimanche 23 novembre 2025.
Bienvenue dans la serre pédagogique de la Maison du
Jardinage.
C’est une serre chaude qui permet de cultiver des plantes
tropicales dont certaines vont servir de pieds-mère pour les ateliers sur le
bouturage.
Nous pouvons aussi y réaliser les autres moyens de
multiplication (marcottage, greffage et semis).
L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos
intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se
déroule dans un petit paradis exotique !
Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme
l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance
d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets
tropicales d’Asie) !
La serre ouvre ses portes, avec un accueil et conseils horticoles. Découvrez la collection des plantes de la serre de la Maison du Jardinage.
Le dimanche 23 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit
en libre (sans inscription)
Public enfants, jeunes et adultes.
Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature