Visite libre de la serre Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris

Bienvenu dans la serre pédagogique de la Maison du

Jardinage.

C’est une serre chaude qui permet de cultiver des plantes

tropicales dont certaines vont servir de pieds-mère pour les ateliers sur le

bouturage.

Nous pouvons aussi y réaliser les autres moyens de

multiplication (marcottage, greffage et semis).

L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos

intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se

déroule dans un petit paradis exotique !

Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme

l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance

d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets

tropicales d’Asie) !

La serre ouvre ses portes, avec un accueil et conseils horticoles. Découvrez la collection des plantes de la serre de la Maison du Jardinage.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 14h00 à 16h30

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

en libre (sans inscription)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T16:30:00+02:00;2025-12-14T14:00:00+02:00_2025-12-14T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature