Visite libre de la source Salmière Source Salmière Miers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Informations au 0565336062

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre – Pavillon des eaux de la Source Salmière

Découvrez librement le magnifique Pavillon des eaux de la Source Salmière à Miers-Alvignac, témoin élégant du patrimoine thermal de la région.

Source Salmière Source Salmière 46500 Miers Miers 46500 Lot Occitanie Source Thermale près d’un lac avec cheminement

Pavillon des Eaux construit au début XXème siècle de style Art Déco et un kiosque à bouillon.

Projet de restauration d »une halle ouverte d’inspiration « Eiffel ». Elle fut ajoutée vers 1905 du côté aile droite de l’établissement thermal pour abriter les curistes. Parkings

Accès possible en fauteuil roulant

Petites randos autour du lac. Mini-golf

Espace naturel

Aire de pique-nique, toilettes, animaux acceptés tenus en laisse, restaurant.

Accès libre

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor