Visite libre de la Synagogue d’Issy-les-Moulineaux Synagogue Issy-les-Moulineaux

Visite libre de la Synagogue d’Issy-les-Moulineaux Synagogue Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de la Synagogue d’Issy-les-Moulineaux Dimanche 21 septembre, 10h00 Synagogue Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le patrimoine architectural de la Synagogue d’Issy-les-Moulineaux.

Synagogue 72 boulevard Galliéni 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Occupant l’emplacement d’une première synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment (1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Visite libre

La grande salle de la synagogue d’Issy-les-Moulineaux, aux murs ornés de six vitraux, représentant des fêtes juives. (Crédits : Héloïse Fayet / Times of Israel)