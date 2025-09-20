Visite libre de La Tipaque La Tipaque Moret-Loing-et-Orvanne

Visite libre de La Tipaque La Tipaque Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de La Tipaque 20 et 21 septembre La Tipaque Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découverte de la Tipaque, ancienne demeure de Paul Reynaud (Président du Conseil en 1940).

Entrée gratuite. Les groupes n’excèderont pas 8 personnes par demi-heure.

La Tipaque 1 chemin de Halage 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France

