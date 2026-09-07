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AGENDA · Étampes

Visite libre de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes

Visite libre de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Guinette
Adresse
Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif
Nombre de places limité

Visite libre de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous aurez l’opportunité de rentrer à l’intérieur de la Tour de Guinette après plusieurs années de fermeture et des travaux de consolidation.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Visite libre

©Céline Machy Photographe

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