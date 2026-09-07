Visite libre de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Visite libre de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous aurez l’opportunité de rentrer à l’intérieur de la Tour de Guinette après plusieurs années de fermeture et des travaux de consolidation.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Visite libre

©Céline Machy Photographe