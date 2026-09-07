AGENDA · Étampes
Visite libre de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes
Informations pratiques
Visite libre de la Tour de Guinette 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vous aurez l’opportunité de rentrer à l’intérieur de la Tour de Guinette après plusieurs années de fermeture et des travaux de consolidation.
Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Visite libre
©Céline Machy Photographe
À voir aussi à Étampes (Essonne)
- Inauguration restauration Hôtel Diane-de-Poitiers, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- Inauguration des travaux – Partie historique, Médiathèque Diane-de-Poitiers, Étampes 18 septembre 2026
- Cinébalade, Hôtel de Ville, Étampes 18 septembre 2026
- JEP Visite guidée de la Tour de Guinette Étampes 19 septembre 2026
- Ouverture de l’Hôtel Diane-de-Poitiers – médiathèque, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes 19 septembre 2026