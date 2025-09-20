Visite libre de la Tour de l’Horloge Tour de l’Horloge Dinan

Visite libre de la Tour de l’Horloge 20 et 21 septembre Tour de l’Horloge Côtes d’Armor

accès limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Construite à la fin du 15e pour symboliser l’affirmation du pouvoir municipal, la Tour de l’Horloge est l’un des deux derniers beffrois médiévaux de Bretagne. Profitez d’un panorama exceptionnel sur le centre historique de Dinan.

Tour de l’Horloge 12 Rue de l’Horloge, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes d’Armor Bretagne 02 96 39 45 20 http://www.dinan.fr/156/tour-de-l-horloge Tour construite en 1505 à la demande d’Anne de Bretagne. Symbole de la puissance communale, la tour sert d’hôtel de ville jusqu’à la Révolution.

Construite à la fin du 15ème siècle comme le symbole de la puissance des bourgeois de Dinan, la Tour de l’Horloge offre aujourd’hui une remarquable vue panoramique sur la cité médiévale.

Hervé Ronné