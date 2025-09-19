Visite libre de la tour de Masseret, porte d’entrée de la Corrèze ! Tour de Masseret Masseret

Gratuit. Sans réservation. Merci de respecter la propreté des lieux.

Avec son allure médiévale, cette tour, construite en 1957, est située à l’emplacement d’un ancien château féodal, disparu depuis plusieurs siècles. Il permettait de surveiller les passages entre le Haut et le Bas Limousin grâce à son emplacement stratégique au sommet de la colline.

Véritable emblème de la commune, la tour est visible à des kilomètres et demeure la porte d’entrée en Corrèze depuis l’autoroute A20. Elle abrite un château d’eau et, au sommet, une table d’orientation qui dévoile un panorama à 360° permettant de découvrir les Monédières, le plateau de Millevaches jusqu’aux Monts d’Auvergne.

La construction d’un château d’eau fut décidée en 1954 par le Conseil municipal sous l’impulsion forte de Marcel Champeix, alors maire, afin de permettre l’alimentation en eau potable du bourg de Masseret.

Sujet de préoccupation pour la municipalité depuis le début du XXe siècle, il semblait difficile de trouver une ressource en eau suffisante, de qualité et pas trop éloignée. Même si le projet était jugé utile, il a été interrompu par la 2e guerre mondiale pour revenir à l’ordre du jour à la fin de l’année 1949.

Une exposition photo vous attends à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’en éxtérieur via un parcours accessible autour de la tour. N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu incontournable !

Tour de Masseret Place Marcel Champeix,19510 Masseret Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.masseret.fr/tour

© Mairie de Masseret