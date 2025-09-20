Visite libre de la tour de Termes et de son centre d’interprétation de la vie médiévale en Gascogne La Tour de Termes Termes-d’Armagnac

Tarif réduit : 5€ par personne. Gratuit jusqu’à 17 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La tour de Termes – Une plongée immersive au cœur du XIIIᵉ siècle

Dernier vestige du vaste palais médiéval de Termes, la tour se dresse fièrement à la frontière du comté d’Armagnac, face à ceux de Bigorre et de Foix.

Le parcours de visite immersif vous transporte au XIIIᵉ siècle sur l’ensemble du site historique, pour une aventure vivante et accessible à tous.

Le parcours commence dès l’entrée :

Au pied du château, le bâtiment d’accueil vous ouvre les portes d’un parc ombragé, où se trouve la maison du forgeron, première pierre d’un village d’artisans en devenir, lieu de rencontres et d’animations.

Le donjon médiéval, cœur du parcours, accueille une scénographie entièrement repensée :

Accompagné de Pierre et Agnès, vos deux compagnons de visite, explorez une visite ludique et originale, mêlant histoire, architecture et vie quotidienne au Moyen Âge.

Ce que vous découvrirez :

L’histoire du site et son évolution architecturale

La cuisine, l’armurerie, la chambre seigneuriale et la Aula, reconstituées avec soin pour restituer l’ambiance d’un palais médiéval

Une vue imprenable depuis la terrasse du donjon sur la vallée de l’Adour, et peut-être jusqu’aux Pyrénées, si le ciel est dégagé ⛰️

Un voyage de 700 ans dans le passé, au cœur d’un site patrimonial d’exception.

La Tour de Termes Bourg, 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie 05 62 69 25 12 https://www.tourdetermes.org/ https://www.facebook.com/TourdeTermes La tour de Termes, qui se trouve entre Plaisance et Riscle, offre une vue panoramique sur la vallée fertile de l’Adour et de son affluent, l’Arros, ainsi que sur le pays de la Rivière-Basse, les coteaux de l’Armagnac et du Vic-Bilh, face aux majestueuses Pyrénées.

Cette tour, classée au titre des Monuments historiques, constitue le seul vestige de l’ancien palais médiéval gascon construit aux « termes » du comté d’Armagnac à la fin du XIIIe siècle.

Aujourd’hui, seule la tour maîtresse de 36 mètres de hauteur a survécu.

Depuis 1985, l’association Académie médiévale et populaire de Termes et la mairie travaillent en collaboration pour donner vie au site, en développant notamment un musée installé dans la tour, ainsi qu’en organisant diverses actions telles que des spectacles et des animations culturelles.

Depuis 2020, un projet ambitieux est en cours de réalisation avec la création d’un musée dédié à la vie médiévale du XIIIe siècle et la mise en place d’aménagements visant à enrichir la programmation culturelle, tels qu’un village d’artisans et un stade de joute. Parking face à la tour.

