Visite libre de la tour des Prisons Archives départementales de l’Yonne Auxerre

Visite libre de la tour des Prisons 20 et 21 septembre Archives départementales de l’Yonne Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Très visible dans le paysage auxerrois, la tour médiévale des Prisons est un vestige de l’enceinte de l’abbaye Saint-Germain. Elle témoigne du pouvoir de haute, moyenne et basse justice qu’exerçait l’abbé de Saint-Germain sur tout un quartier de la ville. Venez la visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Archives départementales de l’Yonne 37 Rue Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386948900 http://www.yonne-archives.fr Nées à la Révolution française, les Archives départementales ont hérité des fonds des administrations d’Ancien Régime et des papiers confisqués aux institutions ecclésiastiques et aux émigrés. Elles s’inscrivent dans la continuité des chancelleries laïques et ecclésiastiques, des greffes des juridiction du Moyen Âge et d’Ancien Régime et de tous les organismes qui ont permis pendant plus de 12 siècles la transmission d’un patrimoine unique et irremplaçable.

Les archives conservent plus de 18 km linéaires d’archives. Elles assurent le contrôle, le conseil et la collecte auprès de plus de 1 100 producteurs d’archives ayant des missions de service public. Leurs missions de communication et de valorisation se traduisent par l’accueil du public en salle de lecture.

© Archives départementales de l’Yonne