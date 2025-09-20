Visite libre de la Tour du Méridien Tour du Méridien Vermenton

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la Tour du Méridien, vestige de l’ancienne fortification du village de Vermenton. Vous y verrez également des documents retraçant la vie du village aux siècles derniers.

Tour du Méridien 25 rue du Général de Gaulle, 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette tour du XIVe siècle est un vestige de l’enceinte fortifiée de la ville.

