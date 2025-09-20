Visite libre de la tour du sel et de la caponnière Port de Calvi Calvi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visitez la Tour du Sel et la Caponnière, classées Monuments Historiques, les 20 et 21 septembre !

Venez découvrir, ou redécouvrir, la Tour du Sel et la caponnière à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Édifiée à la fin du XVe siècle, cette tour a connu de multiples vies : tour de guet, lieu de stockage de poudre puis de sel, qui lui a finalement donné son nom.

Restaurée en 2019 par la commune de Calvi, elle accueille chaque été de passionnantes expositions temporaires d’art… et se prépare à ouvrir ses portes comme musée permanent dès 2026 !

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de l’histoire et du patrimoine de Calvi Parking au pied de la tour du sel

Ville de Calvi