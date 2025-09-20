Visite libre de la Tour Magne Tour Magne Nîmes

Visite libre de la Tour Magne Tour Magne Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Tour Magne 20 et 21 septembre Tour Magne Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Perchée sur le mont Cavalier, la plus grande tour de l’enceinte romaine domine la cité depuis plus de 2000 ans. Admirez le panorama de la ville du haut d’un des plus anciens monuments de Nîmes.

Tour Magne Place Guillaume Apollinaire, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Montaury Gard Occitanie 04 66 21 82 56 http://www.nimes.fr Son origine préromaine en fait l’un des édifices les plus anciens de la ville. Remaniée par les romains au Ier siècle av. J.-C., elle est aujourd’hui l’un des derniers éléments des remparts antiques. En son sommet, un panorama imprenable sur la ville.

Perchée sur le mont Cavalier, la plus grande tour de l’enceinte romaine domine la cité depuis plus de 2000 ans. Admirez le panorama de la ville du haut d’un des plus anciens monuments de Nîmes.

© Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes