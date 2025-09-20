Visite libre de la villa des Brillants Musée Rodin – Meudon Meudon

Visite libre de la villa des Brillants Musée Rodin – Meudon Meudon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la villa des Brillants 20 et 21 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre de la villa des Brillants

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Rodin – Meudon ouvre ses portes et met à l’honneur son architecture. Le public est invité à découvrir la maison-atelier du sculpteur et à profiter d’un week-end riche en animations.

Explorez l’intimité du sculpteur en découvrant librement l’intégralité de sa demeure, agrémentée d’objets personnels et d’accessoires rarement dévoilés. Sa chambre, située au premier étage, sera exceptionnellement ouverte au public.

Samedi et dimanche | De 10h à 17h30 | Rendez-vous devant la villa des Brillants

Dans la limite des places disponibles | À partir de 12 ans

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Visite libre

@ agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq