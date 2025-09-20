Visite libre de la ville avec le livret-jeu « Le safari urbain » Musée Hèbre Rochefort

Gratuit. À disposition en version papier au Musée Hèbre + livret à télécharger sur le site : https://hebre.ville-rochefort.fr/

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Safari urbain à Rochefort : les animaux sur les façades

Fondée en 1666 par Louis XIV pour accueillir le troisième arsenal maritime de France, Rochefort se transforme rapidement grâce à l’action de Michel Bégon, intendant de la Marine, et à son ambitieux règlement d’urbanisme. Les façades s’ornent alors de pierre de taille, de balcons en fer forgé et de décors sculptés qui font tout le charme de la ville.

En architecture, les animaux — grotesques ou stylisés, réels ou imaginaires — se cachent à la vue de tous… et parfois de manière étonnante !

Ce « safari urbain » vous invite à une balade ludique dans le centre-ville de Rochefort, à la recherche des créatures qui peuplent ses façades. Une façon originale de (re)découvrir la ville, entre observation, patrimoine et amusement, à vivre en famille ou entre amis !

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France

