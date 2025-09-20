Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas Place de l’Abbaye Daoulas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’abbatiale romane, aujourd’hui église paroissiale. Il ne subsiste que la façade ouest, la nef et le bas-côté nord qui datent du dernier quart du XIIe siècle. À l’opposé des édifices majeurs édifiés en Bretagne à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle qui présentent une forte animation murale et une volonté de structuration de l’espace (comme à l’abbatiale de Sainte Croix de Quimperlé ou dans le chœur de Saint-Gildas de Rhuys), l’abbatiale de Daoulas présente un parti-pris d’austérité volontairement archaïsant, rappelant les premières constructions romanes bretonnes, comme l’abbatiale Notre-Dame de Locmaria (Quimper). Cette volonté de dépouillement est bien dans l’esprit du temps, qui voit l’essor des ordres à règle sévère dont fait partie l’ordre de Saint Augustin qui détient l’abbaye.

Place de l'Abbaye 21 Rue de l'Église, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne Fondée au 12e siècle, l'Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d'intérêts : le charme des jardins et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines à la faveur d'expositions centrées sur la diversité culturelle.

@mairie de daoulas