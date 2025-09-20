Visite libre de l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas Abbatiale Sainte-Marie de Cruas Cruas

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir à votre rythme, la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’œuvre de l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et ses chapiteaux.

Cette découverte est l’opportunité de comprendre le fonctionnement d’une communauté monastique à l’époque médiévale et d’observer de véritables trésors. Trésor d’architecture tout d’abord, avec cet ensemble dans un pur style Roman très homogène et impressionnant. L’autre trésor de cette église est sa tribune monastique, par la qualité de ses sculptures et sa rareté. Le priant se trouvant dans la crypte fait partie des éléments phare de ce monument. Enfin, la mosaïque du 12e siècle, dans le chœur de l’édifice, touche le visiteur par sa beauté.

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas 1 place de la liberté 07350 cruas Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 59 20 https://www.sud-ardeche-tourisme.com/decouvrir/terre-dhistoire/les-sites-phares/abbatiale-sainte-marie-de-cruas/ https://www.facebook.com/portesudardeche Venez découvrir la majestueuse abbatiale de Cruas ! Chef d’œuvre de l’architecture romane, elle recèle de nombreux trésors : la crypte et son fabuleux bestiaire, une mosaïque, et surtout la rare tribune monastique et ses chapiteaux.

Possibilité de visiter l’Abbatiale en visite libre, guidée ou avec l’application « Les enquêtes de Anne Mésia ». Arrêt de car à proximité. Parkings aux alentours de l’édifice. L’Abbatiale n’est pas accessible en fauteuil roulant.

