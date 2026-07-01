Visite libre de l’abbaye, Abbaye de Longues, Longues-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Longues · Longues-sur-Mer
Informations pratiques
Visite libre de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de Longues Calvados
6€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’abbaye et de ses jardins aux tarifs habituels
Abbaye de Longues 15 rue de l’Abbaye, 14400 Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer 14400 Abbaye Sainte-Marie Calvados Normandie https://abbayedelongues.fr/ https://www.youtube.com/channel/UCnQNFuKjCNtpFynFA9AlC7A;https://www.linkedin.com/company/abbaye-de-longues/?viewAsMember=true
Visite libre de l’abbaye et de ses jardins aux tarifs habituels
© Arpanum
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