Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.

Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.

Ouverture exceptionnelle des lieux suivants

– chevet de l’abbatiale et son jardinet

– salon chinois (papier peint classé monument historique constituant l’un des rares exemples répertoriés en France)

– bureau du Président de Région

– cachots .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

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English : Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

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L’événement Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer