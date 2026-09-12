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Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen

samedi 19 septembre 2026 · Place Reine Mathilde · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Reine Mathilde
Adresse
Abbaye aux Dames
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.
Découverte libre de l’ensemble du site de l’Abbaye aux Dames.
Ouverture exceptionnelle des lieux suivants
– chevet de l’abbatiale et son jardinet
– salon chinois (papier peint classé monument historique constituant l’un des rares exemples répertoriés en France)
– bureau du Président de Région
– cachots   .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98 

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English : Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine

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L’événement Visite libre de l’Abbaye aux Dames | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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