Visite libre de l’Abbaye Rue Anne de Beaujeu Chantelle

Visite libre de l’Abbaye Rue Anne de Beaujeu Chantelle samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Abbaye

Rue Anne de Beaujeu Abbaye Chantelle Chantelle Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Visite libre, découvrez le jardin et le chemin de ronde de l’Abbaye de Chantelle. La boutique sera ouverte également.

Rue Anne de Beaujeu Abbaye Chantelle Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Visit the garden and the covered walkway of Chantelle Abbey. The store will also be open.

German :

Freie Besichtigung, entdecken Sie den Garten und den Wehrgang der Abtei von Chantelle. Der Shop wird ebenfalls geöffnet sein.

Italiano :

Visitate il giardino e la passerella coperta dell’Abbazia di Chantelle. Sarà aperto anche il negozio.

Espanol :

Visite el jardín y el paseo cubierto de la Abadía de Chantelle. La tienda también estará abierta.

