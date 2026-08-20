Visite libre de l’abbaye de Trizay, Abbaye de Trizay, Monthérault

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye de Trizay 19 et 20 septembre Abbaye de Trizay Charente-Maritime

6.50€ / personne (à partir de 18 ans) ; 4.50€ / ado (13 à 17 ans) ; 3€ / enfant (6 à 12 ans) ; gratuit moins de 6 ans et étudiant. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Parcourez l’Abbaye à votre rythme. Grâce au livret de visite, baladez-vous dans l’Abbaye et prenez le temps d’observer ce monastère roman du XIIe siècle, ainsi que son jardin médiéval et son centre d’art contemporain.

Des espaces de jeux (de construction, jeux anciens…) viendront compléter le parcours de visite et vous permettre de vous amuser avec l’histoire.

Abbaye de Trizay 3 allée du Chizé, 17250 Trizay Monthérault 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr Ce prieuré, dédié à saint Jean l’Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe, début XIIe siècle, et dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne.

Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel.

À voir aussi : la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses croisées d’ogives du XIIIe siècle, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et les dortoirs des moines ornés de fresques.

L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et les artistes d’aujourd’hui.

À 900 m, le parc floral de 2 hectares « Les Jardins de Compostelle », œuvre d’un architecte-paysagiste sur une inspiration hispano-mauresque, surplombe le lac du Bois Fleuri.

Parcourez l’Abbaye à votre rythme. Grâce au livret de visite, baladez-vous dans l’Abbaye et prenez le temps d’observer ce monastère roman du 12e siècle, ainsi que son jardin médiéval et son centre …

©AbbayedeTrizay