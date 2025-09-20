Visite libre de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon Abbaye Saint-Magloire Dinan

Abbaye Saint-Magloire place d’Abstatt, 22100, Léhon Dinan 22100 Léhon Côtes-d’Armor Bretagne http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/abbaye-saint-magloire-lehon-fusionnee-en-dinan-en-2018/6d2572e6-9770-4361-bb97-0f0bf083cda7;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA22009902;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA22009901 Fondé au milieu du 9ème siècle, le monastère bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose rapidement comme un haut lieu spirituel des bords de Rance. Réformé au 17ème siècle et partiellement reconstruit, l’édifice offre un ensemble complet des espaces nécessaires à la vie conventuelle : église prieurale, cloître, réfectoire, dortoirs ainsi que de remarquables jardins situés en bord de Rance.

