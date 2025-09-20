Visite libre de l’Abri mémoire et de l’exposition « Liberté? » Abri mémoire Uffholtz

Visite libre de l’Abri mémoire et de l’exposition « Liberté? » Samedi 20 septembre, 13h30 Abri mémoire Haut-Rhin

Gratuit, entrée libre, ascenseur et parking

Cette année, nous vous invitons à explorer le thème des libertés et de la Libération à travers une exposition temporaire riche et engagée.

Il y a 80 ans, l’Alsace était libérée de l’occupation allemande. Mais que signifie réellement ce mot : être libéré, est-ce être libre ?

L’exposition propose une relecture de cette période, à l’échelle du territoire de la communauté de communes Thann-Cernay, à travers des documents historiques et les dessins originaux d’Anne Teuf, inspirés du témoignage de sa grand-mère à Aspach-le-Bas.

Cette réflexion historique se prolonge avec une dimension artistique contemporaine, portée par les œuvres du duo Oran, de Léna Aboukrat et de Marianne Villière. Ensemble, elles interrogent la liberté, ses symboles, ses limites et sa place dans notre société actuelle. Le public est invité à partager ses propres moments de liberté dans une démarche participative.

L’exposition s’accompagne d’une programmation variée : table ronde, ateliers, scène ouverte, ciné plein air…

Abri mémoire 1 rue du ballon 68700 Uffholtz Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est 0389830691 https://abri-memoire.org Ancien abri sanitaire durant la Première Guerre mondiale, le lieu héberge un centre de documentation, une résidence d’artistes, deux salles d’exposition et une salle multiusage. À cela s’ajoute un café associatif géré par le Foyer Saint-Erasme. Parking à l’arrière

Ascenseur

© Abri mémoire