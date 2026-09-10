Visite libre de l’Académie nationale de Metz, Académie nationale de Metz, Metz

Informations pratiques

Visite libre de l’Académie nationale de Metz Samedi 19 septembre, 14h00 Académie nationale de Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvir la plus ancienne société savante de Metz.

Académie nationale de Metz 20, en Nexirue 57000 Metz Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 75 29 73 https://academiemetz.fr/ L’Académie Nationale de Metz est la plus ancienne société savante de la ville. Elle est créée en avril 1757 sous le vocable de » Société d’étude des sciences et arts de la ville de Metz ». Le maréchal duc de Belle-Isle, gouverneur des Trois-Evêchés en est le fondateur et le protecteur. Le roi Louis XV lui octroie le statut d’académie en juillet 1760. Elle compte parmi ses membres Pierre Louis, Antoine Parmentier ou encore Maximilien de Robespierre.

Ses concours ont un grand impact, l’abbé Grégoire en est notamment lauréat en 1787. Mais comme de nombreuses sociétés savantes, elle est supprimée en 1790 par la Convention.

Elle renaît en 1819 sous la forme d’une Société des amis des sciences et des arts. En 1823, apparait la tradition de la séance publique annuelle au cours de laquelle sont attribués des prix littéraires, artistiques et scientifiques, ainsi que des prix de mérite. Le bilan des travaux annuels est également présenté au public pendant cette cérémonie qui se déroule dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Le titre d’Académie lui revient en 1828. Elle développe sa vocation scientifique au cours du XIXe siècle. Le mathématicien Jean-Victor Poncelet est alors l’un de ses membres les plus illustres. L’Annexion de 1870 voit le repli de l’Académie, qui restera française par l’esprit et par le cœur. Elle connaît une nouvelle éclipse lors des deux guerres mondiales.

L’Académie publie annuellement ses travaux dans ses Mémoires.

Elle constitue également, depuis 1970, la bibliographie lorraine qui recense toutes les productions écrites sur la Lorraine depuis l’invention de l’imprimerie. L’Académie possède une riche bibliothèque qui accueille sur rendez-vous étudiants et chercheurs.

Venez découvir la plus ancienne société savante de Metz.

© Francis Kochert