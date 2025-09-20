Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises Ancien cloître des Mirepoises Martel

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises Ancien cloître des Mirepoises Martel samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises 20 et 21 septembre Ancien cloître des Mirepoises Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises

Ouverture exceptionnelle de ce lieu chargé d’histoire, datant du XVIᵉ siècle.

Ancien cloître des Mirepoises 1 Rue du 8 Mai, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor