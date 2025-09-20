Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises Ancien cloître des Mirepoises Martel
Visite libre de l’ancien cloître des Mirepoises 20 et 21 septembre Ancien cloître des Mirepoises Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
️ Ouverture exceptionnelle de l’ancien cloître des Mirepoises
Ouverture exceptionnelle de ce lieu chargé d’histoire, datant du XVIᵉ siècle.
Ancien cloître des Mirepoises 1 Rue du 8 Mai, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
© PAH Cauvaldor