Visite libre de l’ancien siège de la Gestapo Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le siège de la Gestapo était basé à Châlons, préfecture de région. Ces sous-sols, lieux de mémoire restés en l’état, permettent de comprendre l’emprise de la Gestapo sur la ville et la façon dont s’est organisée la Résistance. En 2019, le dispositif « C’est mon patrimoine » donne la possibilité aux jeunes Châlonnais de s’approprier les lieux et de les réhabiliter. La nouvelle exposition qui en découle permet à ce lieu de mémoire de commémorer les combattants résistants.

Ancien siège de la Gestapo 7 Cours d’Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le n° 7 du cours d’Ormesson a été construit en 1931-1932 pour accueillir la Chambre d’agriculture, selon les plans de l’architecte Gaston Beaudoin. Le bâtiment présente une architecture Art déco caractéristique des constructions civiles de son époque. Édifié en brique jaune, en pierre calcaire et en béton, c’est l’un des plus beaux exemples châlonnais de ce style architectural : tout en sobriété, avec des formes géométriques épurées et des motifs simples.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, les locaux de la Chambre d’agriculture deviennent le siège régional de la gestapo pour la Marne, la Haute-Marne et l’Aube. Elle est d’abord dirigée par le commandant Graff von Korff, puis par le docteur Karl Luttke à partir de 1943. Y sont installés ses services administratifs centraux. Les sous-sols deviennent quant à eux des lieux de détention et de torture.

Aujourd’hui, l’immeuble du 7 cours d’Ormesson abrite le siège de l’organisme de logements sociaux Châlons-en-Champagne Habitat. Le projet de faire des locaux en sous-sol un lieu de mémoire pour ces hommes et femmes qui ont résisté émane de Jacques Songy et Jean Chabaud, tous deux résistants. L’ancien siège de la gestapo est inauguré le 29 août 1994.

© Christophe Manquillet