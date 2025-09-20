Visite libre de l’ancienne chapelle des Soieries Bonnet et de l’exposition « La chapelle des Soieries Bonnet, du cultuel au culturel » Musée des Soieries Bonnet Jujurieux

Visite libre de l’ancienne chapelle des Soieries Bonnet et de l’exposition « La chapelle des Soieries Bonnet, du cultuel au culturel » Musée des Soieries Bonnet Jujurieux samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de l’ancienne chapelle des Soieries Bonnet en visite libre, éclairée des contenus de l’exposition temporaire sur l’histoire de cette chapelle. Fondée à la fin du XIXe siècle pour le personnel de la maison Bonnet, soit près de 2 000 personnes à cette période, dont plus de 600 ouvrières-pensionnaires. Elle est l’oeuvre de Louis Sainte-Marie Perrin, l’architecte qui a terminé la basilique de Fourvière et qui a aussi réalisé le monument à la gloire du fondateur Claude-Joseph Bonnet à l’entrée de l’usine. Elle est venue remplacer la première chapelle qui a brûlé dans un incendie. Elle a depuis été réhabilitée en espace culturel modulable. Ce projet a été titulaire d’un prix des rubans du patrimoine.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474369760 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-des-soieries-bonnet/n:808 En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l’étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

