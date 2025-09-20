Visite libre de l’ancienne chapelle Sainte-Anne Ancienne chapelle Sainte-Anne (actuel auditorium du théâtre des sablons) Neuilly-sur-Seine





Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’ancienne chapelle de la maison de retraite Sainte-Anne, aujourd’hui reconvertie en auditorium, présente un ensemble architectural et décoratif typique du Second Empire. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1994.

Ancienne chapelle Sainte-Anne (actuel auditorium du théâtre des sablons) 62-70 avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.ville-neuillysurseine.fr La maison de retraite Sainte-Anne, fondée au milieu du XIXe siècle, s’installe 68 avenue du Roule en 1864. En fonctionnement jusqu’en 1981, elle est rachetée par la ville de Neuilly-sur-Seine, qui y aménage une crèche, des logements sociaux et le théâtre des Sablons. L’intérieur de la chapelle, typique du Second Empire, a été restauré lors des travaux de réhabilitation. M1 Sablons Bus 43, 82, 174 Parking Parmentier (entrée : 43 bis avenue du Roule)

Visite libre

© Ville de Neuilly-sur-Seine