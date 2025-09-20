Visite libre de l’ancienne église de l’Assomption (Santa Maria Assunta), actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy d’Occhiatana Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Occhiatana

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Elle est l’ancienne église de l’Assomption, l’actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy. Elle date du 2e quart du 17e siècle. Reconstruite en 1620, remaniée en 1627, elle est dotée d’un clocher baroque à trois étages avec lanternon.
Le clocher sera détruite 3 fois par la foudre (avril 1847, novembre 1876 et novembre 1904). Elle remplissait les fonctions d’église paroissiale dont le titre est alors toujours détenu par l’église Saint-Barthélémy éloignée du village. Érigée en cure entre 1646 et 1740, elle prend alors le vocable de Saint-Barthélémy. Elle renferme quatre-vingt seize œuvres et objets repris à l’Inventaire général du patrimoine culturel propriétés de la commune dont les statues Vierge à l’Enfant (16e siècle, 1er quart 17e siècle) qui proviendrait de l’ancien couvent de Tuani (Costa), et saint Antoine et l’Enfant Jésus 17e siècle), donnée à la commune par un moine du couvent originaire du pays.
https://balagne-corsica.com/patrimoine-culturel/eglise-paroissiale-de-santa-maria-assunta/

Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy 20226 Occhiatana Haute-Corse Corse Par la route D71
