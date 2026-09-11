Visite libre de l’Ancienne Gare de Metz, Ancienne Gare de Metz – INSEE, Metz

Informations pratiques

Visite libre de l’Ancienne Gare de Metz Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancienne Gare de Metz – INSEE Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte libre de l’ancienne gare.

Ancienne Gare de Metz – INSEE 1, place du roi George 57000 METZ Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est L’Ancienne gare est la quatrième que Metz connaît depuis 1849, début du Chemin de fer en France, mais la première entièrement construite en pierre. Lors de l’Annexion allemande de 1870, la petite gare française n’est pas du goût du nouveau maître de la région, Guillaume Ier. Il voit plus grand et plus allemand et la Chancellerie débloque 3 000 000 de marks pour un nouvel ensemble ferroviaire moderne. La gare a été dessinée par le grand architecte allemand Johann-Eduard Jacobsthal. La conception et le traitement architectural sont classiques : une gare en cul-de-sac, de style allemand néoclassique, le Rundbogenstil (style en arc de plein cintre) inspirée par les palais italiens. Elle est construite en briques rouges avec remplissage des murs en pierres de tout-venant. Toutes les façades sont habillées d’un parement en pierre jaune extraite de la carrière de Jaumont, près de Metz. Ses dimensions sont impressionnantes : des quais de 170 mètres et une façade de 75 mètres. Les quais sont couverts par deux verrières paraboliques de 24,50 mètres d’ouverture chacune.Toute la décoration murale peinte a été réalisée par un artiste allemand de renom, Ludwig Burger, qui a travaillé pour la cour de Guillaume Ier. Mise en service en 1878, elle a fonctionné jusqu’en 1908, date d’ouverture de la Nouvelle gare de voyageurs (gare actuelle). En 2022, l’Insee de Metz et un des 10 CSRH de la DGFIP ont emménagé dans les bâtiments de l’Ancienne gare.

L’Ancienne gare est la quatrième que Metz connaît depuis 1849, début du Chemin de fer en France, mais la première entièrement construite en pierre. Lors de l’Annexion allemande de 1870, la petite pas…

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