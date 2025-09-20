Visite libre de l’ancienne maison de la Trinité Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité Poitiers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite libre de l’ancienne maison de la Trinité

Profitez d’une visite libre pour découvrir les espaces remarquables de l’ancienne maison de la Trinité :

– le parc,

– le cloître,

– et l’amphithéâtre-chapelle, étonnante alliance entre architecture spirituelle et espace scénique.

Une promenade libre à travers un lieu chargé d’histoire, à explorer à votre rythme.

Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité 10 rue de la Trinité 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 19 08 06 85 https://jardins-arcadie.fr Les Jardins d’Arcadie Maison de la Trinité est une résidence services pour séniors autonomes dotée d’un patrimoine historique exceptionnelle. Tour à tour abbaye, couvent, prison, elle fut longtemps un séminaire puis le diocèse de Poitiers. Parking dans les rues adjacentes ; possibilité de garer son vélo ou sa trottinette dans la résidence; bus avec arrêt à proximité « baptistère Saint Jean »

© Les jardins d’Arcadie