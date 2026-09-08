Visite libre de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, Flacé

Informations pratiques

Visite libre de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit à partir de 1760, l’hôtel-Dieu est un édifice de 5 700 m² comprenant deux cours séparées par un bâtiment muni d’une coupole et d’un dôme. Vous pourrez admirer lors de votre visite la balustrade de fer forgé, les fresques ornant le tambour et représentant quatre thèmes de l’iconographie hospitalière.

L’apothicairerie est un espace splendide dû au célèbre architecte de Louis XV Jacques-Germain Soufflot, à son élève lyonnais Melchior Munet et au mâconnais Michel Minoya. Elle est conservée dans la configuration d’origine. Située au rez-de-chaussée de l’hôtel-Dieu, elle présente, dans un décor de boiseries du XVIIIe siècle, une riche collection de pots de pharmacie dont certains proviennent probablement de la faïencerie Rey, établie à Mâcon au XVIIIe siècle.

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu 344 rue des Épinoches, 71000 Mâcon Flacé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Construit à partir de 1760, l’hôtel-Dieu est un édifice de 5 700 m² comprenant deux cours séparées par un bâtiment muni d’une coupole et d’un dôme. Vous pourrez admirer lors de votre visite la de fer…

© P. Georget / Ville de Mâcon