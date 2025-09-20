Visite libre de l’appartement-galerie Interface Interface Dijon

Visite libre de l’appartement-galerie Interface Interface Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’appartement-galerie Interface 20 et 21 septembre Interface Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un appartement transformé en espace d’exposition d’art contemporain, situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment datant du XVIIe siècle.

Interface 12 rue Chancelier de l’Hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 13 86 http://www.interface-art.com Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des œuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIe siècle. Vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les œuvres « un peu comme chez soi ». situé au centre-ville de Dijon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un appartement transformé en espace d’exposition d’art contemporain, situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment datant du XVIIe siècle.

© Interface