Visite libre de l’Aquarium de La Réunion Aquarium de La Réunion Saint-Gilles

Visite libre de l’Aquarium de La Réunion Samedi 20 septembre, 10h00 Aquarium de La Réunion La Réunion

Tarif réduit à 6€90 sans distinction

Tarif réduit toute la journée du samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h

Aquarium de La Réunion port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460 Saint-Gilles 97460 La Réunion La Réunion 0262334400 http://www.aquariumdelareunion.com/ https://www.facebook.com/aquariumdelareunion/ Musée océanographique de La Réunion, bac grand large. Parkings, arrêt de bus

Yves Guénot