Visite libre de l’ArchéoMusée Coriosolis ArchéoMusée Coriosolis et ses ArchéoSites Corseul

Visite libre de l’ArchéoMusée Coriosolis 20 et 21 septembre ArchéoMusée Coriosolis et ses ArchéoSites Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition permanente et exposition temporaire Caulnes : « Histoires romaines sous une école » ainsi que le film de réalité virtuelle Voyagez au cœur du Temple de Mars.

Plongez dans l'ancienne ville romaine de Corseul à travers des maquettes des sites archéologiques, des outils tactiles et interactifs et des objets retrouvés lors de fouilles, témoignant de la richesse de la capitale des Coriosolites. Au fil de votre parcours, mettez tous vos sens en éveil : regardez, touchez, sentez et écoutez !

Les collections antiques de Coriosolis, fruits de découvertes fortuites et de fouilles archéologiques menées sur le territoire, sont aujourd’hui présentées à travers les salles de l’exposition permanente. Ces vestiges offrent d’importantes informations sur le mode de vie des Romains. Ils permettent ainsi de comprendre leur architecture, leur art et leur religion, mais aussi leur quotidien à travers leurs activités, leur alimentation et leur toilette.

Journées européennes du patrimoine 2025

P. Josselin / Dinan Agglomération