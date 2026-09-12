Visite libre de L’Artothèque | Journées du Patrimoine L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de L’Artothèque | Journées du Patrimoine

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette visite vous permettra de découvrir en autonomie l’architecture du Palais Ducal, le fonctionnement de L’Artothèque et ses expositions en cours.

Cette visite vous permettra de découvrir en autonomie l’architecture du Palais Ducal, le fonctionnement de L’Artothèque et ses expositions en cours. .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visite libre de L’Artothèque | Journées du Patrimoine

This tour will allow you to explore the architecture of the Ducal Palace, the Art Library, and its current exhibitions at your own pace.

L’événement Visite libre de L’Artothèque | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer