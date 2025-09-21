Visite libre de l’association « Club moto vélo rétro » Club moto vélo rétro Neuville-de-Poitou

Visite libre de l’association « Club moto vélo rétro » Dimanche 21 septembre, 10h00 Club moto vélo rétro Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Découvrez librement l’univers du Club moto vélo rétro, dédié à la passion des deux-roues anciens et à la sauvegarde de ce patrimoine mécanique.

Club moto vélo rétro 1 Rue de Cissé, 86170 Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine

