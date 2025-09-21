Visite libre de l’association « Club moto vélo rétro » Club moto vélo rétro Neuville-de-Poitou
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00
Association Club moto vélo rétro
Découvrez librement l’univers du Club moto vélo rétro, dédié à la passion des deux-roues anciens et à la sauvegarde de ce patrimoine mécanique.
Club moto vélo rétro 1 Rue de Cissé, 86170 Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite libre
