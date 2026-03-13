Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie Atelier au bois d’Isa Mornant
Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie Atelier au bois d’Isa Mornant mardi 7 avril 2026.
Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie
Atelier au bois d’Isa 11 rue du Château Mornant Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09 2026-04-12
Visite libre de l’atelier.
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Atelier au bois d’Isa 11 rue du Château Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 97 54 60 auboisdisa@gmail.com
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English :
Free tour of the workshop.
L’événement Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie Mornant a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Monts du Lyonnais