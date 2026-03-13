Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie Atelier au bois d’Isa Mornant

Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie

Atelier au bois d’Isa 11 rue du Château Mornant Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09 2026-04-12

Visite libre de l’atelier.

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Atelier au bois d’Isa 11 rue du Château Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 97 54 60 auboisdisa@gmail.com

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English :

Free tour of the workshop.

L’événement Visite libre de l’atelier chantournage et la marquèterie Mornant a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Monts du Lyonnais