Visite libre de l’atelier de Sandra Gadret Atelier de Sandra Gadret Châlons-en-Champagne

Visite libre de l’atelier de Sandra Gadret Atelier de Sandra Gadret Châlons-en-Champagne vendredi 19 septembre 2025.

Visite libre de l’atelier de Sandra Gadret 19 – 21 septembre Atelier de Sandra Gadret Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez visiter l’atelier de l’artiste et découvrir toutes ses créations !

Atelier de Sandra Gadret 5 avenue du Maréchal Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Installé dans une maison de ville typique de Châlons-en-Champagne, construite entre 1900 et 1920, cet atelier allie charme architectural et création contemporaine. Derrière sa façade caractéristique du début du XXe siècle, ce lieu de vie et de travail abrite l’univers artistique de Sandra Gadret. Peintre passionnée, elle y développe son travail pictural, entre inspirations locales et recherches personnelles.

Lors des Journées du Patrimoine, l’artiste ouvre les portes de son atelier et invite les visiteurs à découvrir à la fois l’architecture préservée de cette maison chalonnaise et l’intimité de sa démarche créative. Une rencontre singulière entre patrimoine bâti et expression artistique contemporaine.

Venez visiter l’atelier de l’artiste et découvrir toutes ses créations !

© Sandra Gadret