Visite libre de l’atelier Henry Simon – Les Rimajures, Atelier Henry Simon – Les Rimajures, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Informations pratiques

Visite libre de l’atelier Henry Simon – Les Rimajures 19 et 20 septembre Atelier Henry Simon – Les Rimajures Vendée

Dernier accès au site à 18h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez ce lieu intimiste de rencontre et d’échanges privilégiés autour de l’art et de l’œuvre du peintre, céramiste et décorateur vendéen Henry Simon.

> Parcourez librement l’établissement et ses différents espaces

– La bourrine : cette construction typique du marais abritait l’atelier d’Henry Simon. Elle permet aujourd’hui de découvrir les

grandes périodes thématiques et stylistiques qui caractérisent son œuvre et la reconstitution de son atelier.

– Le centre de ressources : L’exposition permanente se poursuit au sein du centre de ressources dédié aux beaux-arts. Il offre un espace de consultation et de lecture, ainsi que la découverte d’un film retraçant la vie et l’œuvre d’Henry Simon.

– L’espace d’exposition temporaire : Henry Simon, l’Atelier

– Le jardin : cet écrin de verdure permet d’en apprendre plus sur les décors produits par Henry Simon (grès émaillé, fresque…). Profitez de l’ombre du pommier pour un temps de pause.

Pour accompagner votre visite :

Plan de visite

Guide en anglais

7 oeuvres du parcours disponibles en audiodescription

Maquette tactile de l’établissement

Atelier Henry Simon – Les Rimajures 75 boulevard Georges Pompidou Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 0251607325 https://www.saintgillescroixdevie.fr/listes/atelier-henry-simon-les-rimajures/ Parking gratuit

Site accessible PMR

Découvrez ce lieu intimiste de rencontre et d’échanges privilégiés autour de l’art et de l’œuvre du peintre, céramiste et décorateur vendéen Henry Simon.

Julien Gazeau