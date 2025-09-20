Visite libre de l’Eburomagus ! Eburomagus, musée archéologique Bram

Visite libre de l’Eburomagus ! Eburomagus, musée archéologique Bram samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Eburomagus ! 20 et 21 septembre Eburomagus, musée archéologique Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre – Musée archéologique Eburomagus

Le Musée archéologique Eburomagus vous invite à un voyage à travers l’histoire de tout l’Ouest audois :

des premières traces humaines de la Préhistoire,

aux villages circulaires du Moyen Âge,

en passant par l’espace rural et les villae romaines.

️ À découvrir : amphores, objets du quotidien, mobiliers funéraires, et bien d’autres vestiges issus de près de cinquante années de fouilles et de prospections menées à Bram et dans le Lauragais.

Eburomagus, musée archéologique 2 Avenue du Razes, 11150 Bram, France Bram 11150 Aude Occitanie 0468789119 https://www.villedebram.fr/eburomagus Objets issus du vicus de Bram et des ateliers de potiers de Bram et du Lauragais. Objets wisigothiques du site de Montferrand.

Visite libre – Musée archéologique Eburomagus

© Eburomagus – Ville de Bram – Marc Mesplié Photographe