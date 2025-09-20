Visite libre de l’écomusée de la pêche et du lac Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez dans l’univers des pêcheurs professionnels du Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Observez également l’écosystème du lac grâce à deux aquariums et une sélection d’oiseaux naturalisés.

Jeux autour des poissons du Léman et des objets de la pêche professionnelle.

Écomusée de la pêche et du lac Port de Rives, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 70 69 49 http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites de pêcheurs, l’écomusée de la pêche et du lac vous plonge dans l’univers des pêcheurs du Léman, d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à sa situation au cœur du port de pêche et à une présentation vivante des espèces lacustres, l’écomusée vous fait découvrir un milieu naturel unique et les habitants qui le peuplent.

Thonon