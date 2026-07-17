Visite libre de l’écomusée de la vie rurale en Lomagne d’En Naoua, Ecomusée d’en Naoua, Maubec

Informations pratiques

Visite libre de l’écomusée de la vie rurale en Lomagne d’En Naoua 19 et 20 septembre Ecomusée d’en Naoua Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’écomusée d’En Naoua, à Maubec, est installé dans une maison de ferme datant du XVIIIe siècle. Il présente une collection d’objets, d’écrits, de photographies, d’actes, de broderies, de monnaies et de mobilier ayant appartenu à la même famille depuis l’origine du lieu. Cet ensemble offre une véritable évocation de la vie rurale d’autrefois en Lomagne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’écomusée met à l’honneur le fonds photographique de sa collection. Vues du village de Maubec et des communes voisines, scènes de la vie quotidienne, événements familiaux, photographies de classe, témoignages de la guerre et cartes postales composent cette exposition consacrée à la mémoire locale.

Ces images font revivre un passé que le travail de transmission contribue à préserver.

Accès libre et gratuit à l’écomusée.

Samedi 19 septembre, de 14h à 18h.

Dimanche 20 septembre, de 11h à 18h.

Ecomusée d’en Naoua 92 chemin d’en Naoua, 82500 Maubec Tarn et Garonne Maubec 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 21 00 03 63 https://www.mml82.jimdo.com Ecomusée d’en Naoua, lieu d’évocation de la vie rurale en Lomagne, sur ce lieu la vie à travers les objets, les écrits retrouvés par la famille et exposés. A pieds et à vélos par les PR au départ de Maubec et Sarrant

En voiture (parking gratuit)

L’écomusée d’En Naoua (Maubec, Tarn-et-Garonne) est installé dans une maison de ferme datant du XVIIIe siècle. Il présente une collection d’objets, d’écrits, de photos, d’actes, de broderies ou de du…

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