Visite libre de l’église abbatiale, Abbaye de Valmont, Valmont

Informations pratiques

Visite libre de l’église abbatiale 19 et 20 septembre Abbaye de Valmont Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir ce lieu classé, restauré avec le concours des Monuments historiques, et ouvert (presque) chaque jour au public. Très belle chapelle Renaissance.

Abbaye de Valmont 12 Rue Raoul Auvray, 76540 Valmont, France Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie 0611313540 http://abbaye-de-valmont.org En 1169, Nicolas d’Estouteville fonde l’Abbaye de Valmont comme lieu de prière et nécropole familiale. L’église, dédiée à Notre-Dame, n’accueille jamais plus de 25 moines. Elle est détruite par un incendie en 1400.

La construction de l’église gothique est retardée par la guerre de Cent Ans et des pillages. Subsistent les collatéraux, le transept, et deux mausolées. Après 1515, l’Abbé Jean Ribault restaure l’église, terminée en 1552 avec un style Renaissance.

En 1680, la Réforme de Saint Maur est introduite. En 1783-84, le logis de l’Abbé commandataire est construit. Les moines sont dispersés en 1789, et l’abbaye est vendue en 1791. Eugène Delacroix séjourne souvent à Valmont au XIXe siècle et s’inspire des ruines pour son dessin « Ruines de l’abbaye de Valmont ».

Venez découvrir ce lieu classé, restauré avec le concours des Monuments historiques, et ouvert (presque) chaque jour au public. Très belle chapelle Renaissance.

Françoise CHEMIN cheminfrancoise@gmail.com