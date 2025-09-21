Visite libre de l’Église Apostolique Arménienne Sainte-Marie Mère-de-Dieu Église apostolique arménienne Sainte-Marie Issy-les-Moulineaux

Visite libre de cette église dans laquelle on remarquera notamment l’autel orné d’une œuvre du peintre, sculpteur et graveur français d’origine arménienne Jean Jansem, pseudonyme de Ohannès Semerdjian (1920- 2013).

Église apostolique arménienne Sainte-Marie 6 avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein d’un édifice contemporain qui abrite également un Centre Culturel. Le décor rappelle l’origine de l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté. RER C Issy-Ville; métro ligne 12 station « Mairie d’Issy »

Visite libre

