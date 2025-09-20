Visite libre de l’église baroque Sainte-Marguerite de Bonvillard-sur-Orelle Église Sainte-Marguerite d’Orelle Orelle

Visite libre de l’église baroque Sainte-Marguerite de Bonvillard-sur-Orelle Église Sainte-Marguerite d’Orelle Orelle samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église baroque Sainte-Marguerite de Bonvillard-sur-Orelle 20 et 21 septembre Église Sainte-Marguerite d’Orelle Savoie

visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Lieu de rassemblement et de spiritualité, son architecture baroque, son implantation au milieu des montagnes et son histoire en font un site emblématique du patrimoine local. Grâce au travail passionné de l’association Orelle Patrimoine, qui organise visites guidées, l’église Sainte-Marguerite continue de vivre et de transmettre la mémoire des habitants.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce lieu chargé d’histoire s’ouvre à tous pour partager ses richesses.

Église Sainte-Marguerite d’Orelle Église Sainte-Marguerite 73140 Orelle Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 56 87 22 https://orelle-patrimoine.webnode.fr L’église baroque Sainte-Marguerite de Bonvillard-sur-Orelle est un témoin précieux de l’histoire religieuse et villageoise de la Maurienne. Édifiée en 1661 comme simple chapellenie, elle devient paroissiale au XVIIIᵉ siècle, puis est agrandie pour répondre aux besoins de la communauté. Entre 1876 et 1878, l’église actuelle prend forme sur les murs de l’ancien édifice, au cœur du hameau perché à 1 200 m d’altitude. Lieu de rassemblement et de spiritualité, elle reflète l’identité d’un village autrefois plus peuplé que le chef-lieu d’Orelle. Son architecture baroque, son implantation au milieu des montagnes et son histoire en font un site emblématique du patrimoine local. Grâce au travail passionné de l’association Orelle Patrimoine, qui organise visites guidées, l’église Sainte-Marguerite continue de vivre et de transmettre la mémoire des habitants. parking

Lieu de rassemblement et de spiritualité, son architecture baroque, son implantation au milieu des montagnes et son histoire en font un site emblématique du patrimoine local. Grâce au travail de qui …

@orellepatrimoine