Visite libre de l’église Église Saint-Michel Bolbec

Visite libre de l’église Église Saint-Michel Bolbec dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre de l’église

Église Saint-Michel Place Léon Desgenétais Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite libre de l’intérieur de l’édifice religieux. .

Église Saint-Michel Place Léon Desgenétais Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

English : Visite libre de l’église

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre de l’église Bolbec a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme