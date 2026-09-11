Visite libre de l’église de Bredons, Église de Bredons, Albepierre-Bredons

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Bredons Dimanche 20 septembre, 14h00 Église de Bredons Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’association des Amis de Bredons ouvriront exceptionnellement les portes de l’église.

Classée Monument Historique en 1840, l’église de Bredons est le dernier vestige d’un monastère du XIe siècle rattaché à l’abbaye de Cluny (Bourgogne). Elle est dotée d’un riche mobilier, dont des boiseries Renaissance et un maître-autel considéré comme le plus majestueux de Haute-Auvergne.

Contact Alexandre Albisson presidence@amisdebredons.fr 06 47 13 67 96

Église de Bredons Église de Bredons 15300 Albepierre Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:presidence@amisdebredons.fr »}] Site rattaché à la fédération des sites clunisiens. Classée aux Monuments Historiques depuis 1840.

Église fortifiée possédant un des plus beaux porches de style roman. Elle est dotée de stalles en boiseries de grande qualité à l’influence italienne.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’association des Amis de Bredons ouvriront exceptionnellement les portes de l’église.

©HautesTerrestourisme