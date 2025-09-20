Visite libre de l’église de Carisey Église de Carisey Carisey

samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Saint-Vincent de Carisey, et découvrez les ornements qui y sont exposés.

La première trace écrite de l’église remonte à 1036. La tour carrée du clocher est surmontée d’une toiture terminée par un petit campanile. La nef est voûtée en pierre ainsi que les grandes chapelles du transept, style de la fin du XVIe siècle. À l’intérieur, on peut admirer les fonts baptismaux ouvragés ainsi que les rangées de bancs réalisés en l’an I de la République française.

Église de Carisey 89360 Carisey Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’église Saint-Vincent, de style Renaissance, fut commencée dans la deuxième moitié du XVIe siècle probablement par le chevet et les transepts, la nef fut bâtie dans le même style quelques temps après. La reprise de construction est visible de l’extérieur. parking gratuit sur place.

© Association Sauvegarde du patrimoine de Carisey