Visite libre de l’église de Caubeyres, Église de Saint-Pierre de Caubeyres, Caubeyres
vendredi 18 septembre 2026 · Église de Saint-Pierre de Caubeyres · Caubeyres
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Caubeyres 18 – 20 septembre Église de Saint-Pierre de Caubeyres Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez librement l’église de Caubeyres, dans le Lot-et-Garonne, et découvrez son patrimoine à votre rythme.
Église de Saint-Pierre de Caubeyres 47160 Caubeyres Caubeyres 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553794717 Elle est inscrite à l’Inventaire général du patrimoine culturel.
Visitez librement l’église de Caubeyres dans le Lot-et-Garonne.
©OTCLG