Visite libre de l’église de Caubeyres, Église de Saint-Pierre de Caubeyres, Caubeyres

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Caubeyres 18 – 20 septembre Église de Saint-Pierre de Caubeyres Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez librement l’église de Caubeyres, dans le Lot-et-Garonne, et découvrez son patrimoine à votre rythme.

Église de Saint-Pierre de Caubeyres 47160 Caubeyres Caubeyres 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553794717 Elle est inscrite à l’Inventaire général du patrimoine culturel.

Visitez librement l’église de Caubeyres dans le Lot-et-Garonne.

©OTCLG